400 MPH | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2019, den affenstarken Kurzfilm „400 MPH“, realisiert von Absolvent:innen der VFX-Uni „Supinfocom“ – mit Niederlassungen in Frankreich und Indien.

Worum geht es in „400 MPH“? Lasst uns – kein bisschen selbstbezogen – aus unserem Interview mit dem Filmteam zitieren, erschienen in der DP 06:2019: „Wann habt ihr euch zuletzt mit einem Tier identifiziert. Und zwar nicht auf die Art von „Ich möchte den ganzen Tag schlafen, wie meine Katze.“, nein, wann habt ihr euch zuletzt bedeutungsvoll mit einem Tier identifiziert? Vermutlich bei einem der Neuverfilmungen zu Planet der Affen?“, hieß es damals in unserem Texteinstieg, denn in „400 MPH“ laust euch der Affe!

Alte Mythen im Affenpelz: Im Kurzfilm „400 MPH“ jedenfalls ist der affige Titelheld auf den Spuren griechischer Mythen unterwegs: Die Filmhandlung rund um Höhenflüge und Geschwindigkeitsfanatismus ist durch die Geschichte von Ikarus inspiriert.

Die Macher:innen dahinter: Hinter dem mitreißenden Kurzfilm stecken übrigens diese Kreativköpfe: Julia Chaix (CG Generalistin bei Ubisoft), Alice Lefort (Set & Animation Production Manager bei Illumination Mac Guff), Lorraine Desserre (Rigging TD bei Eisko), Natacha Pianeti (VFX Artist bei Untold Studios) und Quentin Tireloque (3D Animator bei Stratosphere Games). Man sieht: Die ehemaligen Supinfocom-Studis sind beruflich untergekommen.

Weitergeklickt: Den (gefühlt) die Schallmauer durchbrechenden Kurzfilm findet ihr nachstehend in voller Länge verlinkt. Wir sagen: Film ab – und nicht zum Mittelpunkt der Sonne vordringen! Auf rubika-edu.com informiert ihr euch über das Bildungsangebot.

400MPH | Court-Métrage | RUBIKA Animation 2019