Wasser noch immer nass (und erfrischend)!

Sturm im Wasserglas: In diesem Twitter-Posting demonstriert euch 2D-Effects-Animator Quentin Cordonnier, wie sich Schwerkraft auf ein Wasserglas auswirkt – und wo sich zu welchem Zeitpunkt der Schwerpunkt befindet (innerhalb eines handelsüblichen Ikea-Trinkglases, befüllt mit feuchtfröhlichem H20).

Für wen lohnt es? Insbesondere Animation Artists, dich sich für das Fließverhalten von Wasser interessieren, sollte Quentins anschauliches Erklärvideo begeistern. Aber auch für weitere Animationsvorhaben, jenseits von Wasser, kann Quentins Twitter-Posting eine exzellente Vorlage liefern.

Wer ist Quentin Cordonnier? Quentin ist ein 2D-Effects-Animator mit langjähriger Berufserfahrung bei Studios wie TeamTO, The Magnificent Itch, Studio 100 Animation, The SPA Studios (Sergio Pablos Animation) und Method Studios. Auf Twitter, Instagram und Gumroad postet Quentin immer wieder faszinierende Effekte, die mehr als einen Klick wert sind. Schaut vorbei!

Centre of gravity.

Can be obvious, but when animating some shots with liquids, we sometimes dont take this in account and it can create some weird things.

Plus, it can be a good exercise to play with water animation, how it stretches, bounce back and forth,…#2dfx #vfx pic.twitter.com/Hzq7ZeCwNr

— Quentin Cordonnier (@quentincordonn1) May 16, 2022