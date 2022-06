Jetzt verfügbar: Film-Making Crashkurs zu Houdini & Unreal Engine

In nuce: Guido Ponzini, seines Zeichens VFX Technical Artist bei „Effetti Digitali Italiani“ und „Supernova Games Studios“, hat einen Online-Kurs veröffentlicht – dessen Inhalt: Filmmachen mit Houdini und Unreal Engine 5. Guido ist in Bildungsdingen kein Unbeleckter: An der „Nuova Accademia di Belle Arti“ in Milan doziert er über „Houdini“ und „Unreal Engine“. Auch als Berufspraktiker weiß Guido zu überzeugen: Seine Unreal-Kurzfilme „Life is a Rally“ und „Faust for Vyrus“ sind preisgekrönt.

Was lernt ihr in „Comprehensive Guide for Film-making with Houdini and Unreal Engine 5”? Der Kurs ist in 54 Einheiten unterteilt, kommt mit 10 Stunden Video-Material daher. An Bildungsinhalten werden sechs Punkte gelistet:

Einführung: Eine knappe Einleitung dahingehend, was euch im Verlauf des Kurses erwartet.

Workflow mit Houdini & Unreal: Konzentriert sich vor allem auf solche Herangehensweisen, die euch dabei helfen sollen, Assets zwischen Houdini und Unreal hin- und herzuwechseln.

Look Development Scene: Lernt von Pike auf, wie ihr eine Look-Dev-Szene in der Unreal Engine erstellt. Erfahrt außerdem, wie ihr, über prozeduralen Wege, Assets in Houdini erstellt – und hinterher mit „Substance Painter" texturiert. Wie ihr ein sogenanntes Master-Material für exportierte Texturen erstellt, erfahrt ihr zusätzlich. Aber wie macht man sich eigentlich Lumen und Skylight zunutze, um einen ordentlichen, virtuellen Lichtaufbau zu wuppen? Diese, und andere, Look-Dev-bezogenen Fragen, werden euch im Kurs beantwortet.

Prozedural erstellte Gebäude: Anhand eines seiner Kurzfilme wird euch Guido zeigen, wie ihr, mit prozeduraler Herangehensweise, ein Gebäude erstellt – und danach in die Unreal Engine exportiert.

Breakdowns: Euer Dozent zeigt euch den kompletten Breakdown zweier Szenen seines Kurzfilms – inklusive aller Assets und Shader. Erfahrt, wie ihr ein professionelles Setup für eure virtuelle Kamera stemmt, die Szenerie um ansehnliche Animationen bereichert – aber auch: wie ihr „DaVinci Resolve" nutzt, um eurem 3D-Projekt den finalen Feinschliff zu verpassen.

Kurzfilm-Analyse: Anhand seiner beiden animierten Kurzfilme „Life is a Rally" und „Faust for Vyrus" macht euch Guido verständlich, wie das Medium Kurzfilm dramaturgisch funktioniert.

Kostenpunkt: Am Online-Kurs nehmt ihr für 109 US-Dollar teil. Die rabattierte Teilnahme ist bereits mit 59 US-Dollar möglich.

Weitergeklickt: Auf wingfox.com nehmt ihr das Online-Bildungsangebot wahr – oder schlagt es aus. Wer sich von Guido Ponzinis Qualifikationen als CGI-Profi überzeugen möchte, der klickt (und schaut) seine beiden Kurzfilme, die wir euch gleich hier unten verlinkt haben. Der VFX Technical freut sich auch über euren Besuch auf Artstation. Informiert euch im Überblicks-Video zum Kurs, ob das Curriculum was für euch reißen kann.

Comprehensive Guide for Film-making with Houdini and Unreal Engine 5



CGI 3D Animated Short: „Life Is A Rally“ – by Djantalmen | TheCGBros



Faust for Vyrus