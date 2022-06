Blackmagic Design geht auf Sommer-Tour!

Schwarze Magie in der Welthauptstadt des Bieres: Blackmagic Design am 22ten Juni in München. Mit dabei: Programmpunkte zu digitalem Filmemachen, Live-Produktionskameras, Kollaboration mit DaVinci Resolve – und mehr.

In nuce: Blackmagic Design rührt die Werbetrommel für seine Sommer-Tour. Stattfinden wird die Sommer-Tour in Paris, Prag, Madrid, Mailand, Istanbul – und in München. Münchner:innen besuchen das Event am Mittwoch, den 22ten Juni, und zwar in der Freiheitshalle, zu finden an der Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1 in 80636 München. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Die Anfahrt steht also, aber…

…was erwartet euch? Zur Sommer-Tour heißt es bei Blackmagic Design: „Im Verlauf der letzten zwei Jahre haben wir wichtige Upgrades für unsere Produkte herausgebracht. Dies ist eine fantastische Gelegenheit, mehr über diese Neuheiten zu erfahren.“ Des Weiteren wirbt Blackmagic Design mit den neuen Atem Mini Extreme Modellen, welche ihr – im Rahmen der Sommer-Tour, versteht sich – im Zusammenspiel mit den neuen Blackmagic Studio Cameras erleben dürft. Dazu äußert sich Blackmagic Design wie folgt: „Erfahren Sie, wie die neuen Atem Constellation HD Mischer in Verbindung mit den neuen Ursa Broadcast G2 Kameras funktionieren“.

Was erwartet euch noch? Im Zuge der Veranstaltung wird außerdem die neue Blackmagic Cloud vorgestellt – im Tandem mit dem herstellereigenen Kollaborativ-Workflow. Dank dieses Workflows sollen mehrere DaVinci Resolve User:innen gleichzeitig an einem Projekt arbeiten können – und zwar weltweit. Wer an der Sommer-Tour teilnimmt, der – so Blackmagic Design – hat die Möglichkeit, sich mit dem Entwicklerteam auszutauschen.

Zeitplan der Workshops: Jeder der Workshops dauert 45 Minuten. Die Beschreibung der jeweiligen Programmpunkte haben wir von blackmagicdesign.com übernommen.

10:00 Uhr – Live-Produktionskameras: Diese Sitzung nimmt die Features der Blackmagic Ursa Broadcast G2 und der Blackmagic Studio Camera 4K ins Visier und demonstriert die neuen Blackmagic Zoom und Focus Demands. Sie erfahren zudem, wie Sie Ihre Kamera mit der Bediensoftware Atem Software Control oder mit dem Atem Camera Control Panel steuern können.

11:30 Uhr – Digitales Filmemachen: Entdecken Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 4K- und 6K-Modellen der Blackmagic Pocket Cinema Camera und erfahren Sie, welche Vorteile die Verwendung von Blackmagic Raw für Ihren Workflow bringt. Wir zeigen Ihnen alles, vom Einrichten der Kamera bis hin zum Arbeiten mit dem Dual-ISO-Sensor.

13:00 Uhr – Kollaboration in DaVinci Resolve: Sie interessiert, wie DaVinci Resolve 18 die Blackmagic Cloud unterstützt, sodass Sie mit kreativen Künstlern überall auf der Welt in derselben Timeline arbeiten können? Dieser Workshop zeigt es Ihnen. Außerdem erfahren Sie, wie dieser Workflow in Kombination mit dem neuen Blackmagic Cloud Store einen leistungsstarken Netzwerkspeicher mit globaler Synchronisation ergibt.

14:30 Uhr – Live-Streaming mit dem Atem Mini: In diesem Workshop demonstrieren wir den Atem Mini ISO Workflow. Er ermöglicht es, Clean-Feeds von allen Eingängen aufzuzeichnen und eine gespeicherte Projektdatei in DaVinci Resolve zu öffnen. Jetzt können Sie Ihre Liveproduktion in die Postproduktion einbinden und haben so Zugriff auf zusätzliche kreative Workflows und Ausgabeoptionen.

16:00 Uhr – Blackmagic Raw Workflow: Die Kombination aus Blackmagic Raw, Blackmagic Ursa Mini Pro 12K und DaVinci Resolve bieten Ihnen von der Aufnahme bis zur Postproduktion eine unvergleichliche Qualität. In dieser Session beschreiben wir, wie Sie durch die Überabtastung in 12K die besten 8K- und 4K-Bilder mit subtilen Hauttönen und außergewöhnlicher Zeichnung erhalten.

Weitergeklickt: Alles Weitere, auch zu den übrigen Terminen und Veranstaltungsorten, erfahrt ihr auf blackmagicdesign.com.