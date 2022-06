Character Creator 4 & iClone 8 veröffentlicht!

Graf Zahl freut sich: 3D-Charaktere in Version 4, 3D-Animation in Version 8. Saugt euch außerdem: Das Weiterbildungsangebot zu den Reallusion-Tools auf Virtual Production Dojo!

Neue Software-Versionen: Reallusion veröffentlicht Character Creator 4 und iClone 8.

Reallusion veröffentlicht Character Creator 4 und iClone 8. Online-Training: Kurs von Virtual Production Dojo zur Arbeit mit Digital Humans. Ideal für alle, die sich jetzt an die neuen Versionen der Reallusion-Tools heranwagen wollen

In nuce: Gleich zwei neue Software-Versionen hat Reallusion veröffentlicht: den Character Creator in der Version 4 und iClone in der Version 8. Bei Character Creator 4 (kurz: CC4) handelt es sich um eine vollumfängliche Software-Lösung für das Erstellen wertiger 3D-Charaktere – egal, ob für die weitere Bearbeitung mit iClone, Maya, Blender, Unreal Engine, Unity oder ähnlichen 3D-Tools. Hingegen iClone 8 ist eine Echtzeit-3D-Animations-Software für – wie es in der offiziellen Beschreibung heißt – Film, Previz, Animation, Videospiele, Content-Entwicklung, Bildung und Kunst.

Welche Neuerungen erwarten euch? Laut Reallusions Selbstdarstellung soll Character Creator mit seinem Release an branchenführende Pipelines anschließen. Erklärtes Ziel ist es, mit Character Creator eine Lösung aus einer Hand anzubieten, vom Erstellen eines 3D-Charakters, über Asset-Management, bis hin zum Rendering eines Look Developments. In einem Kommentar des Entwicklerteams heißt es, die „benutzerfreundliche Produktionsumgebung“ von iClone 8 verschmelze „Charakter-Animation, Szenen-Design und kinotaugliches Storytelling miteinander“.

Welche Vorzeige-Features fährt Reallusion auf? Zu denjenigen Features, welche die Arbeit mit CC4 und iClone aufwerten sollen, gehören die nachstehenden Stichpunkte. In den beiden Videos, jene wir euch gleich hier unten verlinkt haben, seht ihr in Bild, Ton und Farbe, welche Neuerungen anstehen. Vollumfänglich zu CC4 informiert ihr euch auf manual.reallusion.com, respektive ebenfalls auf manual.reallusion zu iClone 8.

CC4: Verbesserte Gesichtsdarstellung

Verbesserte Gesichtsdarstellung CC4: Benutzerdefinierte Expression Blendshapes

Benutzerdefinierte Expression Blendshapes CC4: Animationsvorschau, Anzeige & Rendering

Animationsvorschau, Anzeige & Rendering CC4: Funktioniert jetzt besser mit InstaLOD

Character Creator 4 Launch | Universal Character System for Animation, Game, XR and Metaverse



iClone 8: Motion Director – Bietet erstmals Gameplay-Steuerelemente, über die ihr Charaktere manövriert, beziehungsweise Motion-Triggers anbringt & dynamische (virtuelle) Kameras bewegt – dazu alles in Echtzeit.

– Bietet erstmals Gameplay-Steuerelemente, über die ihr Charaktere manövriert, beziehungsweise Motion-Triggers anbringt & dynamische (virtuelle) Kameras bewegt – dazu alles in Echtzeit. iClone 8: Verbesserte Echtzeit-Visualisierung – Wurde erweitert um: volumetrisches Licht, Motion-Blur-Verbesserungen, Lens Flare und Mirror Plane Shader.

– Wurde erweitert um: volumetrisches Licht, Motion-Blur-Verbesserungen, Lens Flare und Mirror Plane Shader. iClone 8: RTX GPU-basiertes Path-Trace-Rendering – Verbinden mit Nvidia Omniverse ist möglich, inklusive Unterstützung für USD.

– Verbinden mit Nvidia Omniverse ist möglich, inklusive Unterstützung für USD. iClone 8: Performance – Laut Entwicklerangaben wurde die Softwarearchitektur optimiert. Für die Zukunft sind vor allem solche Features angedacht, welche es User:innen erleichtern sollte, großer skalierte Kreativprojekte zu wuppen.

iClone 8 Demo Video | Dramatically Simplify Character Animation



Kurs von Virtual Production Dojo: Wie eingangs erwähnt, ist der Kurs „Reallusion Intensive Certificate – Character Creator & iClone“ besonders für diejenigen unter euch attraktiv, die sich jetzt an Character Creator 4 und iClone 8 herantasten wollen. Im Verlauf des Kurses lernt ihr von der Pike auf, wie es gelingt, realistisch aussehende 3D-Charaktere zu erstellen.

Lerninhalte des Online-Kurses: Das zweite Kurs-Modul setzt sich dediziert mit iClone auseinander. Nachstehend eine Auswahl derjenigen Lernziele, welche Kursteilnehmer:innen anstreben werden. Alle weiteren Infos zu Teilnahme, Dauer und Preis erhaltet ihr auf virtualproductiondojo.com.

Echtzeit-Animation – und wie es funktioniert

Szenen-Design und -Aufbau

Tools & Methoden für die Animation von Körper und Gesicht

Lippen-Synchronität mithilfe von AI-Tools erzielen

Licht- & Kamera-Animation

Rendering & Exporting

Weitergeklickt: Homepage von Reallusion.