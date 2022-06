In 80 Tagen um die Welt | VFX Breakdown

In nuce: Wer kennt ihn nicht, den klassischen Abenteuerroman „In 80 Tagen um die Welt“ von Jules Verne, in dem sich der Abenteurer Phileas Fogg, zusammen mit seinem Buttler Passepartout, auf die Socken macht, um unser Erdenrund in nur 80 Tagen zu umkreisen. Und das, ganze ohne deutschen Intercity-Express, französischen TGV, japanische Magnetschwebebahn – oder 9-Euro-Ticket.

Was gibt es auf die Augen? Diese beiden VFX-Breakdown-Happen widmen sich der dritten und vierten Folge der ersten Serienstaffel, sind stark frequentiert mit Set Extensions, Rauch-Filtern, Wüstenstürmen, Partikel-Simulationen, und – wie sich das für waschechte Weltenbummler von anno dazumal gehört – Ausritten auf Kamelrücken, in Pferdekutschen und vor Bluescreen-Wänden.

Weitergeklickt: Wer sich mit eigenen Augen davon überzeugen möchte, dass MPC nicht nur Weltreisen und Literaturverfilmung kann, sondern auch quietschblaue Igel und Videospielverfilmungen, der klickt auf den 19.10.2021 zurück. Oder erklickt euch den 28.04.2021, an dem Pikachu and Friends durch die Fußgängerzone staksten.

Around The World in 80 Days – Episode 3 VFX



Around The World in 80 Days – Episode 4 VFX