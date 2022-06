Was kann die neue Arri Alexa 35?

Darüber zwitschern Kamerafrauen: Erster neuer Arri-Sensor seit 12 Jahren verbaut – in der Arri Alexa 35. Vereint die 35er fetten Funktionsumfang mit bauleichten Gehäuse – oder ist das Linsenwischerei?

In nuce: In einem Online-Artikel nimmt Uwe Agnes, Chefredakteur bei „Film & TV Kamera“, die Arri Alexa 35 unter die sprichwörtliche Lupe.

Der Artikel im Überblick: Der Artikel von Uwe Agnes ist in fünf Abschnitte unterteilt. Bevor ihr euch an die Lektüre des lesenswerten Artikels setzt, verpacken wir euch die wichtigsten Informationen nachfolgend in Stichpunktform.

Einleitung: Größerer Dynamikumfang, verbesserte Low-Light-Performance, sattere Farbwiedergabe – bei der Arri Alexa 35 ist alles besser? Die beiden Killer-Features lauten „Reveal“ (auf den neuen Sensor abgestimmte Color Science) und „Arri Textures“ (wählt voreingestellte Texturen aus einem Menü).

Größerer Dynamikumfang, verbesserte Low-Light-Performance, sattere Farbwiedergabe – bei der Arri Alexa 35 ist alles besser? Die beiden Killer-Features lauten „Reveal“ (auf den neuen Sensor abgestimmte Color Science) und „Arri Textures“ (wählt voreingestellte Texturen aus einem Menü). Mehr Dynamikumfang: Kontrast und Empfindlichkeit: Einen Dynamikumfang von 17 Blendenstufen soll das neue Teil draufhaben. Daneben soll die Streulichtunterdrückung dafür sorgen, dass der volle Kontrastumfang erfasst wird – ideale Grundvoraussetzung für wertige HDR-Projekte? Als äußert lichtempfindliche Kamera (ISO-Einstellungen von 160 bis 6.400 ASA) soll die neue Arri-Kamera selbst feinste Nuancen von Licht und Schatten aufzeichnen.

Kontrast und Empfindlichkeit: Einen Dynamikumfang von 17 Blendenstufen soll das neue Teil draufhaben. Daneben soll die Streulichtunterdrückung dafür sorgen, dass der volle Kontrastumfang erfasst wird – ideale Grundvoraussetzung für wertige HDR-Projekte? Als äußert lichtempfindliche Kamera (ISO-Einstellungen von 160 bis 6.400 ASA) soll die neue Arri-Kamera selbst feinste Nuancen von Licht und Schatten aufzeichnen. Reveal Color Science: Laut Uwe handelt es sich hierbei um einen Oberbegriff für viele neue Bildverarbeitungsschritte. Dazu gehören: verbesserter Debayering-Algorithmus, neue Farb-Engine, neuer Farbraum, neues LogC4-Encoding und neue LogC4-LUTs. Gemäß Artikel ist Reveal Color Science abwärtskompatibel.

Laut Uwe handelt es sich hierbei um einen Oberbegriff für viele neue Bildverarbeitungsschritte. Dazu gehören: verbesserter Debayering-Algorithmus, neue Farb-Engine, neuer Farbraum, neues LogC4-Encoding und neue LogC4-LUTs. Gemäß Artikel ist Reveal Color Science abwärtskompatibel. Kreative Kontrolle: Arri Textures bietet Filmemacher:innen mehr Möglichkeiten zur Feinjustierung. Bisher waren Alexa-Kameras mit sogenannten Standarttexturen ausgestattet – Menge, Charakter, Kontraststärke bei unterschiedlichen Detailstufen waren vorprogrammiert. Mit Arri Textures bessert ihr jetzt händisch nach.

Arri Textures bietet Filmemacher:innen mehr Möglichkeiten zur Feinjustierung. Bisher waren Alexa-Kameras mit sogenannten Standarttexturen ausgestattet – Menge, Charakter, Kontraststärke bei unterschiedlichen Detailstufen waren vorprogrammiert. Mit Arri Textures bessert ihr jetzt händisch nach. Bedienung und Zubehör: Nach Wortlaut des Artikels vereint die Alexa 35 in sich: Funktion- & Verarbeitungsleistung von Alexa-Schwesterkameras mit dem bauleichten Gehäuse der Alexa Mini. User:innen freuen sich auf 19 Aufnahmeformate, kamerainternes Down-Sampling oder anamorphotisches De-Squeezing. Wer bei Mixed-Reality- oder VR-Produktionen beteiligt ist: Objektiv-Metadaten & Echtzeit-Streaming-Metadaten werden über Arris Live-Link-Metadaten-Plugin für die Unreal Engine ausgegeben. Die technischen Spezifikationen profimäßiger Produktionskameras, und das damit einhergehende Fachlatein, übersteigen euren Kompetenzbereich? Dann lest jetzt weiter auf…

