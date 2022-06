Microsoft 3D Movie Maker jetzt quelloffen!

In nuce: Microsoft stellt den Quellcode für seinen 3D Movie Maker zur freien Verfügung. Richtig gelesen: Die Animationssoftware aus dem Jahre 1995, zugeschnitten auf die Zielgruppe Kind, wird somit User:innen anno 2022 zugänglich gemacht. Bis heute erfreut sich 3D Movie Maker beachtlicher Beliebtheit – insbesondere innerhalb umtriebiger Internet-Communities, die sich auf das anachronistische Tool eingeschossen haben. Bekanntgegeben wurde die Veröffentlichung des Quellcodes von Scott Hanselman via Twitter. Scott ist Partnerprogramm-Manager bei Microsoft.

Hey friends – we've open sourced the code to 1995's Microsoft 3D Movie Maker https://t.co/h4mYSKRrjK Thanks to @jeffwilcox and the Microsoft OSS office as well our friends in legal and those who continue to put up with me being a nudzh. Thanks to @foone for the idea! Enjoy. https://t.co/6wBAkjkeIP

— Scott Hanselman 🇺🇦 (@shanselman) May 4, 2022