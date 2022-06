Hawkeye | VFX Breakdown

In nuce: Dieser VFX Breakdown der Mädels und Jungs von Industrial Light & Magic zur Marvel-Erfolgsserie Hawkeye verwöhnt euer Auge mit vielerlei Schauwerten. Darunter: Ein erstarkter Avengers-Tower zwischen demolierten Häuserschluchten; Explosionen en masse, die einem Michael Bay alle Ehre machen; eine am Computer hochgezogene Cityscape, einen Full-CG-Weihnachtsbaum – aber auch die üblichen Set Extensions, Backround Replacements und Greenscreen-Arbeiten, die zum Handwerkzeug eines jeden VFX-Schaulaufens gehören. Bei Hawkeye natürlich immer mit dabei (und im Köcher): bravouröses Bogenschießen!

Unser persönliches Highlight: Die CGI-Eule, die sich im Weihnachtsbaum eingenistet hat, während Serienheld Hawkeye im Geäst um sein Leben strampelt.

Weitergeklickt: Für weitere Superhelden-Action in Serie empfehlen wir euch, auf den 03.09.2020 zurückzuklicken, denn damals ließ Digital Domain die VFX-Muskeln beim Breakdown zu Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. tanzen.

Behind the Magic: The Visual Effects of Marvel Studios’ Hawkeye