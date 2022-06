Jetzt downloaden: V-Ray to Blender PBR/FBX

In nuce: 3D Designer James Vella veröffentlicht das Script „Vray to Blender PBR/FBX“. Damit übertragt ihr PBR-Materialien aus V-Ray nach Blender – und zwar als FBX-Datei. Wollt ihr im Nachgang noch Ambient Occlusion hinzufügen, müsst ihr das händisch tun. James stellt zwar in Aussicht, künftig ein separates Script hierfür zu erstellen, verspricht jedoch vorerst nichts. Alles Weitere zum Script erfahrt ihr auf jamesvella.wordpress.com, den Download findet ihr auf Github.

