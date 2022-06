Erstellt diesen 3D-Charakter mit Cinema 4D!

In nuce: Durch dieses 50-minütige Tutorial führt euch Mehdi Hadi – Concept Artist, 3D Designer und Regisseur mit Wohnsitz in Paris. Erschienen ist das Tutorial im Rahmen von Maxons „The 3D and Motion Design Show“.

Wer ist Mehdi Hadi? Im Verlauf seiner Karriere hat Mehdi zahlreiche Kund:innen aus den Bereichen Film, TV und Gaming beliefert. Seine wahre Leidenschaft, so beschreibt es Mehdi, gilt jedoch der Umsetzung eigener Kreativprojekte – eines darunter: der dystopische Kurzfilm „No Mankind“, in welchem die Menschheit kurz vor der eigenen Vernichtung steht. Im Film drohen Roboter die dominante Spezies auf dem Planeten zu werden. Den freischaffenden Artist Mehdi Hadi besucht ihr auf Instagram, Behance, oder auf seiner Homepage.

Was lernt ihr im Tutorial? Mehdi nimmt seinen ambitionierten Kurzfilm als Vorlage, um euch einerseits Feinheiten des Character Designs zu erklären, andererseits um euch darzulegen, wie ihr realistische Porträts von Menschen hinbekommt. Insbesondere auf die Themen Haut-Texturen und Lichtstimmung geht der Pariser Künstler in seinem Videotutorial ein. Das Video findet ihr nachstehend in voller Länge verlinkt. Wir wünschen viel Erfolg beim kreativen Schaffen!

Mehdi Hadi @ The 3D and Motion Design Show