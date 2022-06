Junge Helden | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2015, den in der Kategorie „Beste Visualisierung“ nominierten Kurzfilm, der ein heikles Thema anspricht: „Junge Helden“ beschäftigt sich mit Organspende, wurde von Robert Pohle, Ronny Schmidt, Maurice Mersinger und Jochen Mader von Uhsless (jetzt Studio Streckenbach) realisiert. Hinter Uhsless steckt übrigens Uli Streckenbach, der bereits für seinen Abschlussfilm „Ending Overfishing“ an der Kunsthochschule Halle im Jahre 2012 mit einer animago-Trophäe ausgezeichnet wurde, ebenso für „Let’s talk about soil“ ein Jahr später (den wir euch am 25.05. dieses Jahres vorgestellt haben).

Worum geht es in „Junge Helden“? Alle Menschen eint die Sterblichkeit. Verdrängt wird das gerne. Auch über die Weiterverwendung der eigenen Organe nach dem Tod denkt man höchst ungern nach. Die Organisation „Junge Helden“ setzt sich für eine individuelle und reflektierte Entscheidung zum Thema Organspende ein. Zu diesem Zwecke realisierte Uhsless aus Berlin einen fünfminütigen 3D-Animationsfilm, in dem der Ablauf einer Organspende erklärt wird – Stufe für Stufe, Schritt für Schritt.“ So (ähnlich) begann Mirja Fürsts Heft-Artikel zum Filmprojekt, erschienen in der DP 03 : 2016.

Weitergeklickt: Den hochrelevanten Kurzfilm findet ihr nachstehend in voller Länge verlinkt. Wir sagen: Film ab – und einen Organspendeausweis in Betracht ziehen? Auf junge-helden.org macht ihr mit, oder engagiert euch für die gute Sache.

Junge Helden: Ablauf einer Organspende