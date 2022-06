Bestaunt den digitalen Stuntman von Boba Fett!

In nuce: Paul H. Pualino, ehemals Texture Artist bei ILM, jetzt Senior Texture Artist bei Epic Games, hat etwas via Artstation geteilt, was insbesondere Fans von Star-Wars-Slash-Boba-Fett begeistern wird. Es handelt sich um einige der Digital Doubles, entwickelt für die Streaming-Serie „The Book of Boba Fett“.

Was steckt dahinter? Bei diesen Digital Doubles zeichnete sich Paul verantwortlich für UVs, Texturen und das Look-Development. Für seine Arbeit am virtuellen Dubletten nutzte Paul: Mari, Substance 3D Designer und RealityCapture. Das dazugehörige Bildmaterial des wohl berühmtesten Kopfgeldjägers aus einer weit, weit entfernten Galaxis wurde ursprünglich im Rahmen des Featurettes „How ILM Brought Boba Fett to Times Square“ von „LG Display“ veröffentlicht.

Weitergeklickt: Begutachtet das dazugehörige Posting auf Pauls Artstation-Account – oder klickt direkt auf seinem Profil vorbei. Hunger auf noch mehr Star Wars? Paul hat zusätzlich seine Arbeit an der Rancor-Kreatur aus „The Book of Boba Fett“ veröffentlicht. Das oben erwähnte Featurette haben wir euch nachstehend ebenfalls verlinkt. Möge die Pipeline mit euch sein!

How ILM Brought Boba Fett to Times Square