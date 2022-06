Cinema 4D Tutorial für Sci-Fi-Nerds!

In nuce: Satte 50 Minuten geballter Tutorial-Power erwarten euch in diesem Video, durch welches euch Michael Rosen führt. Michael ist der Gründer von Samplastic Media, einer Firma, die ein breites Spektrum von Medienproduktionen abdeckt – aber mit einem Fokus auf Post Produktion, Motion Design und Bühnenaufbauten. Inbesondere User:innen von Cinema 4D, Redshift und Red Giant werden ihren Nutzen aus dem Video ziehen.

Was erwartet euch im Tutorial? Michael baut das Tutorial als Projekt-Breakdown auf. Als Grundlage dafür dient ein 30-minütiger Werbespot, bei dem Michael selbst, zusammen mit einem seiner Kollegen von Samplistic Media, Regie geführt hat. Thema des werblichen Kurzfilms: eine futuristische Armbanduhr – basierend auf einer Armbanduhr aus dem Roman „2052 – Time and Salvation“ von Autor Jason Michael Primrose. Hintergrund dazu: Laut Beschreibung des Autors ist der Roman ein Genre-Mix aus Sci-Fi, Fantasy, Cyberpunk und Dystopie. Die Armbanduhr aus dem literarischen Werk nennt sich „Cynqued“. Jason ist nicht nur Autor des Romans, sondern auch Kreativkopf und leitender Storyteller hinter dem multimedialen Großprojekt The Lost Children of Andromeda – von welchem der Roman ein Teil ist. Wer seine C4D-Projekte also gerne nahe an fantastischen Projekten baut, der sollte in dieses Tutorial eintauchen.

Weitergeklickt: Zuletzt haben wir euch am 15 06. ein Tutorial aus der „The 3D and Motion Design Show“ vorgestellt. Auch damals lohnte das Videotutorial insbesondere für Sci-Fi-Fans: Denn Mehdi Hadi, Concept Artist aus Paris, zeigte euch, wie ihr einen futuristischen 3D-Charakter umsetzt, welcher der Doppelgänger von Morpheus aus dem Filmklassiker The Matrix sein könnte.

Michael Rosen @ The 3D and Motion Design Show