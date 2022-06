Video-Tutorial über Lighting in Unreal Engine 5!

In nuce: In diesem dreiviertelstündigen Video-Tutorial leuchtet ihr das Lighting mit Unreal Engine 5. Das Tutorial von UE-Experte William Faucher richtet sich zuvorderst an Anfänger:innen. Das Video selbst findet ihr gleich hier unten in voller Länge verlinkt.

Was lernt ihr? Wer sich durch das Video arbeitet, der erfährt unter anderem, welche Arten von Lichtern in UE5 verfügbar sind, wie ihr diese künstlerisch wertvoll nutzt, wie Lichtquellen in der echten Welt funktionieren – und wie die Unreal Engine dieses Echtwelt-Verhalten nachahmt. Konkret setzt euch William zweierlei auseinander. Einmal, wie ihr eine Tageslicht-Umgebung ausleuchtet, dann wiederum, wie ihr eine schattig-düstere Umgebung fachgerecht einleuchtet. Also: Taschenlampe am Mann (an der Frau)?

Wer ist William Faucher? William ist 3Dler mit fast 14 Jahren Berufserfahrung. Bereiche, zu denen William Expertisen vorweisen kann, gehören: Game Art, Architekturvisualisierung und Visual Effects für Film & Fernsehen (darunter Shots aus Marvels Black Panther und HBOs Watchmen). Darüber hinaus ist William seit mittlerweile einem vollen Jahr als Dozierender bei „CG Spectrum College of Digital Art and Animation“ tätig.

Zurückgeklickt: Leser:innen der Digital Production ist William Faucher ein jüngst vertrauter Fachmann. Zuletzt am 08.10. letzten Jahres berichteten wir euch von einem weiteren Tutorial von William, in dem dieser euch erklärt, wie ihr den Shaky-Cam-Look mit Unreal Engine hinbekommt. Will meinen: Besucht den umtriebigen Kreativkopf doch mal auf seinem Patreon-Auftritt!

Lighting in Unreal Engine 5 for Beginners