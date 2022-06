Wie Augäpfel mit Mari texturieren?

Operation am offenen Auge: Dieses Videotutorial von Michael Cauchi, Look Developmet Artist bei MPC Episodic, demonstriert euch, wie Aufapfel-Texutring mit dem nicht-kommerziellen Mari geht. Augen zu – und durch(gerendert)?

In nuce: Durch dieses 10-minütige Video-Tutorial namens „Texturing a Realistic Eye in Mari with Michael Cauchi“ führt Michael Cauchi. Michael ist Look Developmet Artist bei MPC Episodic in Montreal. Den Kreativschaffenden und dessen Werk findet ihr auf mikecauchiart.com oder Instagram. Das komplette Video-Tutorial findet ihr ganz unten verlinkt. Es richtet sich an User:innen der beliebten Texture Painting App Mari von The Foundry.

Was lernt ihr in diesem Tutorial? In dem Video setzt euch Michael seine persönliche Herangehensweise für das Erstellen eines (menschlichen) Augapfels in Mari auseinander. Darüber hinaus werdet ihr auch lernen, wie das Texutring mit der nicht-kommerziellen Version von Mari gelingt. Alle weiterführenden Infos zum Kurs, der sich an Anfänger:innen mit Mari (5.0 oder höher) richtet, findet ihr auf learn.foundry.com. Das Video-Tutorial unterteilt sich in nachstehende zehn Kapitel, mit dazugehörigen Lerninhalten:

Kapitel 1: Texturing: Konzept festlegen

Kapitel 2: Node-Network-Organisation

Kapitel 3: Erste Schritte mit Paint Nodes und Masken: Augen kolorieren

Kapitel 4: Zwei Kanäle mit einer Maske steuern: Das Auge um Adern ergänzen

Kapitel 5: UV-Inseln maskieren: Glanz(punkte) aus dem Augeninneren entfernen

Kapitel 6: Nodes über das Node Network teilen: Venen platzieren

Kapitel 7: Texturen verfeinern, die über ZBrush importiert wurden: Iris hinzufügen

Kapitel 8: Prozedurale Nodes und Masken für Tiefe(ndarstellung): Realistische Iris

Kapitel 9: Gemälde über Masken verfeinern: Intensität der Farbe steuern

Kapitel 10: Neue Texture Maps über bestehende Nodes steuern: Die Iris um Oberflächentexturen ergänzen

Weitergeklickt: Weitere Infos zur nicht-kommerziellen Version von Mari.

Texturing a Realistic Eye in Mari Non-Commerical with @MikeCauchiArt