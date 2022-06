In nuce: Dieser VFX Breakdown von MPC widmet sich ganz dem Bestiarium aus der Serienadaption der mehrbändigen Fantasy-Roman Reihe The Wheel of Time (deutscher Titel: Das Rad der Zeit) von Romanautor Robert Jordan. Die Serie wurde von Amazon Studios und Sony Television adaptiert, zählte sich zu Amazons größten Kassenknüllern des Jahres 2021.

Welche Schauwerte erwarten euch? Der Breakdown ist vollgestopft mit gehörntem Teufelszeug, schweinsartigen Humanoiden und augenlosen Schurken im (mittelalterlichen) Kapuzenpulli. Falls es euch bislang entgangen ist: Uns sind die Werke des Robert Jordan, samt dazugehöriger Fantasy-Terminologie, vorsichtig fremd. Deshalb…

Trivia Fact: Wie wir aus dem redaktionellen Dunstkreis der Digital Production erfahren haben, nennen sich die Teufelskreaturen aus dem VFX Breakdown „Trollocs“. Für jedwede Fehler, Ungenauigkeiten und/oder Verwechslungen im Robert-Jordan-Universum entschuldigen wir uns prophylaktisch bei allen Fantasy-Fanatiker:innen.

Trotzdem meinen wir: Für alle Enthusiasten von Creature-Effekten ist der nachstehende Breakdown jedenfalls einen Klick (und Blick) wert.

MPC – The Wheel Of Time VFX Breakdown: Creature Reel