Erstellt diesen Iron-Man-Anzug mit Blender!

Bekannt aus Avengers: Infinity War: Bbbn19, 3D Artist aus den USA, zeigt euch, wie ihr den blitzeblanken Nano-Tech-Effekt für Tony Starks Superhelden-Exoskelett hinbekommt. Suit up – and shiny!

In nuce: In diesem knapp 10-minütigen Tutorial präsentiert euch Bbbn19, 3D Artist aus den USA, wie ihr den Nano-Tech-Effekt auf Iron Mans Anzug hinbekommt, wie dieser in Avengers: Infinity War zu sehen war. Das Tutorial richtet sich an Blender-User:innen. Verlinkt haben wir euch das Video-Tutorial gleich hier unten in voller Länge.

Was benötigt ihr für das Video-Tutorial? Neben einem Zeitbudget von ungefähr 10 Minuten, solltet ihr euch das dazugehörige 3D-Modell auf sketchfab.de besorgen, welches Bbbn19 als Arbeitsgrundlage seines Projekts diente.

Weiter Video-Tutorials von Bbbn19: Wer sich mit Bbbn19s didaktischer Art anfreunden kann, den werden auch nachstehende Lerninhalte interessieren, die wir euch in den vergangenen Monaten vorgestellt haben:

15.03.2022 : Infinity Bookshelf – Ihr seid ratlos, wie euch der aufsehenerregende Bücherregal-Effekt aus Christopher Nolans „Interstellar“ gelingen soll? Dann öffnet jetzt mal Blender!

: Infinity Bookshelf – Ihr seid ratlos, wie euch der aufsehenerregende Bücherregal-Effekt aus Christopher Nolans „Interstellar“ gelingen soll? Dann öffnet jetzt mal Blender! 26.04.2022: Mit diesen fünf Video-Tutorials zur Blender-Meisterschaft? Oder auch: Bereit, endlich zu lernen, was die Geometrie-Node aus Blender 3.0 alles draufhat?

Weitergeklickt: Alles Weitere zu Bbbn19s erfahrt ihr über Gumroad, Twitter oder Instagram.

