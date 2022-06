Und hier kommt die neue DP!

In nuce: Während die Redaktion hitzebedingt in den eigenen Körpersäften brutzelt, flutscht die Ausgabe mit der Nummer 4 aus der Druckerpresse, in die Satteltasche der Briefträgerin, um zu havarieren auf: Eurem Fußabstreifer, der Kommode eures Nachbarn, im Hausflur oder im Treppenhaus – nur an einem Ort garantiert nicht: Eurem Briefkasten.

Was erwartet euch in der neuen Ausgabe? Damit genug des unreflektierten Post-Bashings, denn die DIGTAL PRODCUTION 04 : 2022 flasht uns akustisch gewaltig. Wieso? Weil es was auf die Ohren – egal, ob On-Ear, In-Ear oder Rundumbeschallung. Unser Audio-Tools-Überblick scheppert euch gegen die Trommelfelle (mit ausführlich-amtlichen Testberichten zu Kopfhörern & Mikrofonen en masse)!

Wieso ein Audio-Schwerpunkt? War aber auch allerhöchste Zeit, finden wir! Immerhin leiden wir seit zwei Jahren an der Videokonferenzen-Pandemie, und Leute, unter uns, der Sound klingt oftmals bescheiden bis – entschuldigt die Sprache – richtiggehend scheiße. Lauscht also mal rein, wie ihr remotes Arbeiten auditiv hochwertiger gestaltet.

Neben dem Audio-Schwerpunkt – welche Highlights erwarten euch in der neuen Ausgabe?

Eingabe- & Endgeräte – Loupedeck (S. 6), Tangent Element (S. 16), Mountain Everest Max (S. 48), Razer Orochi V2 (S. 51), Razer Productivity (S. 61), Vergleich zwischen Asus Studiobook 16 OLED mit Macbook M1 Pro (S. 54).

Ausgabegeräte – Interview mit Monitor-Experte Michael Radeck (S. 36) und Testbericht zum UltraFine Dispaly OLED Pro von LG (S. 41).

Weiterführung unserer Reihen: Erste Schritte mit Omniverse (S. 84) und Roundtripping 2 (S. 130).

Projekte: Der animierte Kurzfilm “Life is Beautiful“ von den Lightberg Studios (S. 106), ein Interview mit den Macher:innen hinter dem neuesten Pixar-Spass „Lightyear“ (S. 120) und ein Interview mit Eugénie Tunzelmann über Achterbahnen (und Dark Rides), in einer Zeit, als die Dinosaurier die Erde beherrschten (S. 148).

Wie immer außerdem am Start, eine thematische Wundertüte – eine Auswahl daraus: Plugin-in-Boutique-Junkie Nils Calles stößt auf Zynaptiq Pitchmap (S. 80), Interview mit Senior Technical Product Manager Rick Napier über Nvidia Studio (S. 13), Leseprobe aus dem Buch „Auf ins Ausland – Das Buch für Auswanderer und Expats“ von Colorist Andreas Brückl (S. 91) – und viele weitere Themen mehr, die es zu entdecken lohnt.

