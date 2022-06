VJ Loops mit Cinema 4D erstellen!

Insider-Tipps vom Content-Creator-Papst für Musiker:innen: Will Harvey, aka Revilo, vermittelt euch, wie ihr fesche VJ Loops mit C4D und After Effectes erstellt. Sieht nicht nur gut aus, sondern hört es (sich) auch (an)!

Was lernt ihr im Tutorial? In diesem Tutorial zeigt euch Will Harvey, wie ihr eine sogenannte VJ Loop von Grund auf erstellt – und zwar mithilfe von Cinema 4D und After Effects. Will ist ein freischaffender Digital-Artist-Slash-Motion-Designer, der sich auf die Zusammenarbeit mit Musiker:innen und deren Auftritte spezialisiert hat. Das komplette Videotutorial findet ihr ganz unten verlinkt.

Wer ist Will Harvey (aka Revilo)? Im Verlauf seiner Karriere hat Will Content für die (Konzert)auftritte zahlreicher namhafter Künstler:innen erstellt, darunter: Basketballlegende Shaquille O’Neal (unter seinem Discjockey-Pseudonym „DJ Diesel“), das Hip-Hop-Duo City Girls, den Singer-Songwriter Omara „Bombino“ Moctar oder den US-amerikanischen Rapper G-Eazy. Um sich beständig als Künstler weiterzuentwickeln, erstellt Will täglich neue Werke, wie es in der Selbstdarstellung heißt, nachzulesen auf seiner Homepage. Über 600 Artworks hat Will dank seiner disziplinierten Geisteshaltung bis dato erstellt, wozu Motion Graphics, Werke der Digital Art, Fotos und Zeichnungen gehören. Besucht Will Harvey, unter seinem Künstlernamen Revilo kreativ wirkt, auf seiner Homepage.

Will Harvey @ The 3D and Motion Design Show