Eine monströse Familie | VFX Breakdown

Graf Dracula parla italiano: Wer bislang meinte, der Fürst der Blut-Panschereien wäre in Transsilvanien heimisch, der sollte sich von der Beißkraft dieses mediterranen Grufti-Opas überzeugen lassen. Bluthaltiger Trinkgenuss!

In nuce: In diesem VFX Breakdown der italienischen VFXler:innen von visualogie effeti visivi digitali wird es monströs, denn in der Adams-Family-artigen Horrorkomödie Una Famiglia Mostruosa (zu Deutsch: Eine monströse Familie) fletscht das mediterrane Brüderchen Graf Draculas die Beißerchen.

Ein kurzes Bestiarium: Damit ist die Monsterparty jedoch längst nicht abgeblasen: In dieser, der Bluttransfusion nicht abgeneigten, Ungeheuer:innenkomödie, versteht sich die nubile Invisible Woman darauf, das Zigarettchen distinguiert zwischen Mittel- und Zeigefinger zu rotieren. Außerdem suchen schwarze Hauskatzen den Dialog – und bekommt der Werwolfsmensch ein ziemlich behaartes Baby aufgedrückt.

Weitergeklickt: Wenn ihr also wissen wollt, wie Visual Effects auf Italienisch gehen, dann solltet ihr bei visualogie effeti visivi digitali vorbeiklicken. Dort erfahrt ihr, was unsere italienischen Nachbarn in puncto Visal Effects aus der Pipeline kitzeln.

Una Famiglia Mostruosa – VFX