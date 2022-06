Erstellt diesen Wellen-Effekt in Blender 3.1

In nuce: In diesem knapp 10-minütigen Tutorial erteilt euch Bbbn19, 3D Artist aus den USA, eine Lektion in puncto Geometrie Nodes – und wie ihr diese in Blender 3.1 sinnvoll für eure Kreativprojekte verwendet. Als Projekt für sein Videotutorial wählte Bbbn19 einen Welleneffekt aus, bestehend aus einer Material-Oberfläche, die sich aus spitz zulaufenden Strukturen zusammensetzt. Liest sich abstrakt an, hat aber didaktischen Mehrwert! Verlinkt haben wir euch das Videotutorial gleich hier unten in voller Länge.

Was benötigt ihr für das Videotutorial? Ein Zeitbudget von rund 10 Minuten, und ein bisschen gestalterische Beharrlichkeit, reichen aus, um das Tutorial mit- oder nachzumachen. Probiert’s doch mal aus!

How to make Relaxing Waves in Blender 3.1! (Geometrynodes)