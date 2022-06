Baut dieses pittoreske Mittelalter-Dorf in Blender nach!

Da staunen "Die Siedler": Ein weiteres Hammer-Tutorial von „All the Works“, diesmal mit Lowpoly-Traumschlösschen. Nur was für Fantasy-Fetischisten – oder auch für Häuslebauer-Normalos?

In nuce: In diesem knapp 10-minütigen Tutorial, veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal „All the Works“, lernt ihr, wie man ein mittelalterliches Schlösschen im Lowpoly-Look hinbekommt – mithilfe eines modular erstellten Fließen-Sets. Liest sich nach Bob der Baumeister an, ist aber architektonisch wertvoll. Der Videotutorial richtet sich an User:innen von Blender und Krita. Verlinkt haben wir euch das Videotutorial gleich hier unten in voller Länge.

Was benötigt ihr für das Videotutorial? Ein Zeitbudget von rund zehn Minuten, und eine Messerspitze Begeisterungsfähigkeit für Mittelalterbauten im Comic-Look, solltet ihr mitbringen, um mit diesem Tutorial Freude zu haben. Baut doch einfach mal los – Stein auf Stein, Ziegel auf Ziegel!

Weiteres Video-Tutorial auf „All the Works“: Wer sich mit der didaktischen Machart auf „All the Works“ anfreunden kann, der sollte sich auch nachstehende Lerninhalte in seine Playlist spülen:

31.05.2022: Geometry Nodes mit Blender: Wie verlegt ihr einen realistisch fließenden Wasserfall in Blender – und: Wieso braucht ihr dafür vermaledeite Geometry Nodes?

Wie verlegt ihr einen realistisch fließenden Wasserfall in Blender – und: Wieso braucht ihr dafür vermaledeite Geometry Nodes? 24.06.2022: Für User:innen von Blender 3.1: Mit diesem Videotutorial richtet ihr einen Küstenstrand ein – bevölkert mit Felsen, Büschen und Palmen. Der Clou: Die Assets setzen sich endlos fort.

Weitergeklickt: Link zum YouTube-Kanal All the Works, bestückt mit klickenswerten Blender-Videotutorials.

Lowpoly Modular Medieval Environment – Blender & KRITA