Maxon veröffentlicht die „Surprise June Updates“!

In nuce: Im Rahmen seines sogenannten „Surprise June Updates“ hat Maxon ein weitreichendes Update-Paket für User:innen von Maxon One geschnürt – aber auch für User:innen der einzelnen, in Maxon One enthaltenen, Software-Angebote. Es erwarten euch also Neuerungen zu den beliebten DCC-Tools Cinema 4D, Redshift und Red Giant. Nachstehend haben wir euch die vielleicht relevantesten, neuen Funktionen zusammengetragen.

Cinema 4D 26.1: Können euch diese sechs Vorzeigefunktionen überzeugen?

Krümmungsoption: Für Felder und glatte Schrägen beim Volumen-Modeling

Für Felder und glatte Schrägen beim Volumen-Modeling Node User-Interface: Überarbeitete Oberfläche und Interaktionsmöglichkeiten. Vor allem die Handhabe von Redshift-Materialien und Node Capsules soll damit deutlich einfacher sein.

Überarbeitete Oberfläche und Interaktionsmöglichkeiten. Vor allem die Handhabe von Redshift-Materialien und Node Capsules soll damit deutlich einfacher sein. Neuer Befehl „Asset als Gruppe bearbeiten“: Bestehende Capsules direkt im Objektmanager erkunden und bearbeiten. Daneben wurde die Capsules-Bibliothek um, für User:innen relevante, Assets ergänzt – darunter: Surface Imperfections, HDRIs und Redshift-Materialien.

Bestehende Capsules direkt im Objektmanager erkunden und bearbeiten. Daneben wurde die Capsules-Bibliothek um, für User:innen relevante, Assets ergänzt – darunter: Surface Imperfections, HDRIs und Redshift-Materialien. Stoff- und Seil-Simulation: Unter Zuhilfenahme der C4D-eigenen Feldkräften, können User:innen jetzt Stoffe auch jenseits physikalischer Gesetzmäßigkeiten bewegen.

Unter Zuhilfenahme der C4D-eigenen Feldkräften, können User:innen jetzt Stoffe auch jenseits physikalischer Gesetzmäßigkeiten bewegen. Volume Builder: Ist jetzt performanter, unter anderem dank OpenVDB 9.

Ist jetzt performanter, unter anderem dank OpenVDB 9. Verbesserte Stabilität

Redshift: Drei neu hinzugekommene Funktionen finden wir erwähnenswert.

Bokeh-Tiefenschärfe: Innerhalb von Redshift RT

Innerhalb von Redshift RT Steuern der Blackbody-Temperatur: fürs Volumen-Shading

fürs Volumen-Shading Rendern mit CPU: jetzt performanter

Red Giant: Hier anzutreffende Neuerungen, betreffen vor allem Trapcode Suite 18.1., sind die nachstehenden Punkte.

Grow Bounds: Funktionieren jetzt nativ mit M1-Prozessoren.

Funktionieren jetzt nativ mit M1-Prozessoren. Diverse, behobene Fehler für Particular, Form und 3D Stroke.

Magic Bullet 16.1: Jetzt verwenden User:innen auch die Effekte Halation und Diffusion in Cinema 4D.

Jetzt verwenden User:innen auch die Effekte Halation und Diffusion in Cinema 4D. PluralEyes 4.1.12: Die Entwickler:innen gewähren die Kompatibilität mit Vegas Pro 18, 19, sowie RED Komodo, aber auch FCPX.

Die Entwickler:innen gewähren die Kompatibilität mit Vegas Pro 18, 19, sowie RED Komodo, aber auch FCPX. Universe 6.1: Bietet mehr Unterstützung für AMD-Grafikkarten.

Bietet mehr Unterstützung für AMD-Grafikkarten. VFX Suite 3.1: Performantere Real Leans Flares und eine breitere Auswahl bei Farbkorrekturen.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zu Maxons Juni-Produkt-Update. Wer sich von den kreativ-gestalterischen Möglichkeiten der Maxon-Produktpalette überzeugen möchte, dem empfehlen wir, mit einem Körperteil ihrer / seiner Wahl auf den 27.05.2022 zurückzuklicken.