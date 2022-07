Blender Artist veröffentlicht trickreiches Tracking-Tool!

Danach lechzen User:innen von Blender 3.3: „Tracking: Image from Plane Marker Operators“ von Blender Artist Sebastian König?

In nuce: Blender Artist Sebastian König hat einen Blender-Operator veröffentlicht. Getauft wurde die Kreation auf den Namen „Tracking: Image from Plane Marker Operators“. Sie richtet sich an User:innen von Blender 3.3.

Wie funktioniert „Tracking: Image from Plane Marker Operators“? Im ersten Schritt wählt ihr ein Bild aus eurem Video-Footage aus. Im zweiten Schritt bearbeitet ihr das Bild gemäß euren Vorstellungen. Im dritten und letzten Schritt führt ihr das fertig bearbeitete Bild zurück – und zwar dem Ausgangs-Footage. Der Operator ist über zweierlei Wege anzusteuern: Entweder über das Kontextmenü Plane Track Image, oder über das Track-Menü.

Weitergeklickt: Alles Weitere zu Tracking: Image from Plane Marker Operators. Im nachstehenden Video demonstriert euch Sebastian König, wie sein Tool in der Anwendung funktioniert. Besucht den Blender Artist auch auf Twitter.

Tracking: Image from Plane Marker