Erfahrt alles zu den VFXen aus Dune!

In nuce: In diesem Blick hinter die Kulissen des Sci-Fi-Blockbusters Dune, melden sich die Kreativköpfe von Double Negative (kurz: DNEG) mit einem Deep Dive zu Wort. Wir meinen: mit dem Köpper in die Sanddüne!

Was bietet das Deep Dive zu Dune? Dieses Making-of in Spielfilmlänge läuft unter dem Titel „Beyond Sand & Spice: The VFX of Dune“, ist bestückt mit Sprechbeiträgen von Tristan Myles, Paul Lambert, Janet Yale (alle VFX Supervisors bei DNEG Vancouver), Robyn Luckham (Global Head of Animation & Animation bei DNEG) und Brian Connor (Visual Effects Supervisor bei DNEG). Moderiert wird die Gesprächsrunde von Ian Failes, Journalist beim Visual-Effects-Magazin Before & Afters, einem frisch gegründeten Magazin, welches sich mit allen technischen Bereichen der modernen Filmproduktion auseinandersetzt.

Regisseur Denis Villeneuve und Double Negative: Ein Dreamteam? Bereits für die Villeneuve-Produktion und Sci-Fi-Fortsetzung Blade Runner 2049 haben die Mädels und Jungs von Double Negative mitgewirkt.

Weitergeklickt: Auf dem Blog von DNEG erwarten euch weitere wissens- und klickenswerte, tiefergehende Gesprächsrunden mit Branchenpraktiker:innen – beispielsweise zur Superhelden-Fortsetzung Venom 2: Let There Be Carnage.

Beyond Sand & Spice: The VFX of Dune | DNEG Deep Dives