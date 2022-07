Adobe veröffentlicht Character Animator 22.5!

In nuce: Adobe veröffentlicht seinen Character Animator in der Version 22.5. Der Character Animator ist ein Echtzeit-Tool für Motion Capturing und Character Animation. Zuletzt berichteten wir am 09.11.2021 über den Character Animator, der damals in der Version 22.0 erschienen ist.

Neue Funktionen: Zum Herzstück der neuen Features gehört der sogenannte Starter Mode, welcher für alle User:innen kostenlos verfügbar ist. Starter Mode bietet vor allem Funktionalitäten bezüglich Darbietung, Recording und Exporting von Charakteren. Allerdings ist die kostenlose Variante des Starter Modes, im Vergleich zur kostenpflichtigen, im Funktionsumfang eingeschränkt. Trotzdem: Nachstehende Funktionen tun sich auch für User:innen des kostenlosen Starter Modes auf.

Beinhaltet Beispiel-Marionetten (sample puppets): Das Importieren von Marionetten ist außerdem möglich.

Das Importieren von Marionetten ist außerdem möglich. Die Einstellungen für das Verhalten eurer Charaktere: Zieht ihr einfach über Drag-and-drop aus dem Verhalten-Bedienfeld (behavior panel) , welches ihr oben rechts auf der Benutzeroberfläche findet.

, welches ihr oben rechts auf der Benutzeroberfläche findet. Über die Hintergrund-Schaltfläche (background button) passt ihr die Hintergründe benutzerdefiniert an.

passt ihr die Hintergründe benutzerdefiniert an. Seitenverhältnisse anpassen: Damit euer Charakter ins Filmbild passt.

Damit euer Charakter ins Filmbild passt. Auslösbare Posen, Emotionen und Hintergründe: Lassen sich jetzt auch in der Vorschau anzeigen.

Lassen sich jetzt auch in der Vorschau anzeigen. Quick-Export-Funktion: Animationen direkt als H264-Datei exportieren.

Weitergeklickt: Einen Überblick zu den Feature-Freuden von Character Animator 22.5 verschafft ihr euch auf helpx.adobe.com. Das nachfolgende Video verdeutlicht euch anhand von Anwendungsbeispielen, worin die Vorteile von Starter Mode liegen.

FREE Adobe Character Animator: Starter Mode