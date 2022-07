Besucht das kostenlose Webinar zu U-Render!

Am 07.07. lernt ihr alles über Previz und Final Frame Rendering in Echtzeit – zusammen mit Glenn Frey, dem U-Render-Evangelisten! Und das kostenlos.

In nuce: U-Render bietet, in Zusammenarbeit mit Vertriebspartner Toolfarm, ein kostenloses Webinar an. Stattfinden wird das Webinar bereits morgen, also am Donnerstag, den 7ten Juli, um 19 Uhr abends. Das Webinar nennt sich „From Previsualization to Final Frame Rendering in Real-time”.

An wen richtet sich das Webinar? Laut U-Render soll das Webinar vor allem solche User:innen ansprechen, die sich über den Einsatz von U-Render fachkundig machen wollen – insbesondere in Hinsicht darauf, wie die jeweiligen Arbeitsschritte aussehen, beginnend mit Pre-Visualisierung, und endend beim Final Frame Rendering in Echtzeit. Das Webinar gliedert sich in die nachstehenden drei Punkte:

Erste Schritte: Ein zügiger Einstieg in U-Render

Ein zügiger Einstieg in U-Render Vorteile der Echtzeit: Schnell erst Ergebnisse erzielen – ganze ohne Wartezeiten

Schnell erst Ergebnisse erzielen – ganze ohne Wartezeiten Die neuesten Funktionen: Es geht vorrangig um nicht-fotorealistisches Rendering (NPR), Screen Space Global Illumination (SSGI) und Multi-Materialien

Wer unterrichtet das Webinar? Didaktisch angeleitet wird das Webinar von Glenn Frey. Für Glenn hat die Begeisterung für 3D-Modelling mit Cinema 4D angefangen. Anno 2004 verliebte er sich in das Programm, schrieb bald das dazugehörige Quick-Start-Handbuch für Maxon – und gab Workshops zu C4D. Seit 2009 ist er in Vollzeit bei Maxon beschäftigt. Leser:innen der Digital Production ist Glenn Frey ein alter Bekannter. Zuletzt war der U-Render-Evangelist auf dem animago 2017 zugegen. Seit November 2019 ist Glenn bei U-Render und erklärt, was wie funktioniert.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zum Webinar. Das nachstehende, aktuelle Echtzeit-Showcase zu U-Render nimmt mit Schauwerten ein.

Real-time Showcase Collection June 2022 – U-Render Showcase