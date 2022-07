In nuce: Pilgway veröffentlicht 3DCoatPrint – dabei handelt es sich um eine kostenlose Software, mit der User:innen Modelle für den 3D-Druck erstellen.

Was kann 3DCoatPrint? Die Software arbeitet mit Voxel-Modeling, wodurch der Einsteig in die Software – laut Produktbeschreibung – vergleichsweise einfach sein dürfte. Gemäß Wortlaut der Entwickler:innen verfügt 3DCoatPrint über alle Funktionen bezüglich Sculpting und Rendering, die auch im 3D-Modeling Tool 3DCoat enthalten sind. Was genau 3DCoat ist, erfahrt ihr weiter unten. Ein Manko indes von 3DCoatPrint: Die Auflösung beim Exportieren von Projektdateien ist bei 40.000 Dreiecken gedeckelt. Sofern euer Projekt, erstellt mit 3DCoat Print, ein 3D-Druck oder ein gerendertes Bild werden soll, kann die Software auch für kommerzielle Projekte genutzt werden.

Was ist 3DCoat? 3DCoat ist diejenige Software, für die Pilgway bis dato bei User:innen bekannt war. Erst am 05.07.2022 berichteten wir davon, als Version 2022.35 von 3DCoat erschien. Damals erzählten wir auch, dass 3DCoatTextura eine gangbare Variante für solche User:innen bietet, deren Budget überschaubar ist.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zu 3DCoatPrint. Das nachstehende Video vermittelt euch im Schnelldurchlauf, welche Funktionen mit dem Release von 3DCoatPrint bereitstehen.

Discover 3DCoatPrint – Easy Creation of Print-ready 3D Models For Free.