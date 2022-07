Substance-3D-Plugin für Unreal Engine veröffentlicht!

In nuce: Adobe veröffentlicht das Substance 3D Plugin für die Unreal Engine. Das Plugin unterstützt die neuste Version der Unreal Engine 5, funktioniert aber auch mit Unreal Engine 4.

Was kann das Plugin? Das Plugin erlaubt es User:innen Substance-Materialien hochzuladen und anzupassen – und zwar direkt in der Unreal Engine. Über die Einstellungs-Möglichkeiten in Substance 3D nehmt ihr Änderungen in Echtzeit vor. Zusätzlich eröffnet die Asset-Bibliothek von Substance 3D User:innen Zugang zu über tausend hochwertigen Assets, die nach Belieben anpassbar sind.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zum Plugin „Substance 3D for Unreal Engine“ besorgt ihr euch auf substance3d.adobe.com – zum dazugehörigen Download geht es auf unrealengine.com weiter. Das Video gleich hier unten vermittelt euch die Grundlagen zum Impor- und Exportieren von Substance-Materialien innerhalb eures Unreal-Projekts.

Using Substance Materials in Unreal Engine