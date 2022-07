Mit diesem Blender-Tutorial Kollisions-Abfragen erstellen!

In nuce: Der Blender-Experte Jan van den Hemel teilt über Twitter und YouTube ein kurzes Video-Tutorial – der Inhalt davon: Wie ihr, unter Zuhilfenahme physikalischer Gesetzmäßigkeiten, Kabel in Blender erstellt. Die Herangehensweise Jans basiert auf Stoffsimulation und Skin-Modifikatoren. Das komplette Video findet ihr gleich hier unten verlinkt. Das gesamte Weiterbildungsangebot von Jan van den Hemel entdeckt ihr auf dessen Homepage.

