Blender in der Version 3.2.1 veröffentlicht!

In nuce: The Blender Foundation veröffentlicht Blender in der Version 3.2.1. Zuletzt berichteten wir am 10.06.2022 über die neueste Blender-Version. Damals war es Version 3.2, die mit zahlreichen neuen Funktionen aufwartete (darunter solchen zu Curve Pen Tool, Grease Pencil Tool und 3D Painting Toolset). Bei Version 3.2.1 handelt es sich, im Vergleich zum vorhergehenden Release, um ein Korrektiv an Version 3.2. Das heißt: Neue Funktionen erwartet die User:innen keine, dafür viele Verbesserungen, Korrekturen und Bugfixes, vorgenommen an bestehenden Funktionen.

Die Bugfixes von Blender 3.2.1: Einige der unzähligen Bugfixes, die euch mit Version 3.2.1 erwarten, sind die nachstehenden:

Assets fallen auf den Kopf, sobald die Userin durch die Kamera schaut

Unnötige Mesh-Kopien werden vermieden

Fehlerhafter Vertex-Malmodus-Operatoren

Boolescher Modifikator erzeugt ungültige Materialindizes

Gebrochene Editor-Panels

…und viele weitere Bugfixes mehr. Die Auflistung wirft nur ein Schlaglicht auf die dutzenden Bugfixes. Der dazugehörige Veröffentlichungshinweis informiert über alle weiteren Verbesserungen.

Weitergeklickt: Falls ihr Inspiration dahingehend benötigt, welches Kreativprojekt ihr mit Blender 3.2.1 angehen könntet, empfiehlt es sich, eines der nachstehenden Tutorials & Tools anzuklicken.