SideFX kündigt an: Houdini 19.5

In nuce: Side FX gibt den Termin bekannt – für die Einführungsveranstaltung zu Houdini 19.5. Laut SideFX sollen Veranstaltungsteilnehmende auf Houdini-User:innen aus den Bereichen Film, TV, Computerspieleentwicklung treffen – aber auch auf einige Mitarbeitende von SideFX persönlich.

Die Eckdaten: Starten wird die Veranstaltung am Montag, dem 18.07., um 23 Uhr deutscher Zeit. Veranstaltungsort ist das St-James Theatre in Montreal Kanada. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, anschließend am Mittwoch, den 20ten Juli, online zugänglich gemacht.

Was erwartet Teilnehmende? Diejenigen, die sich vor Ort in Kanada aufhalten, erwarten zahlreiche Houdini Games Workshops. Diese finden in der École des arts numériques de l’animation et du design statt, widmen sich der Anwendung Houdinis für die Computerspielentwicklung. Der Workshop umfasst zwei gleichzeitig stattfindende Tracks: Artist und Technik. Teilnehmende melden sich immer für einen (!) der beiden Tracks an. Unter den Dozierenden tummeln sich zahlreiche Houdini-Profis (darunter Robert Magee, Danicka Oglesby, Mihnea Stoica und viele weitere).

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos auf sidefx.com.