Avid veröffentlicht den Media Composer 2022.7

Jetzt mit Tastaturbelegungen für Premiere Pro und Resolve. Das erwartet User:innen außerdem: getilgte Bugs, neue Funktionen – und was gibt's on top?

In nuce: Der Avid Media Composer erfuhr kürzlich ein Update auf die Version 2022.7. Eine Besonderheit, die dabei Kollege Scott Simmons von Provideo Coalition beobachtet hat, ist: Der Media Composter bietet jetzt auch Tastaturbelegungen der Konkurrenzprogramme Premiere Pro und Resolve an. Laut Scott sind seitens Entwickler verbaute Tastaturbelegungen, zumindest bei Konkurrenzprodukten im Bereich Video-Editing, keine Besonderheit. Für den Media Composer stellt dies allerdings ein Novum dar. Bisher sah Avid davon ab, seinen User:innen Tastaturbelegungen von Konkurrenten anzubieten.

Was erwartet euch im Artikel? Im Artikel, mit dem Titel „Avid Media Composer updated to 2022.7, now with competing keyboard layouts“, stellt Scott Simon die unterschiedlichen Tastaturbelegungen auf den Prüfstein – und vergleicht sie dazu miteinander. Jenseits des Tastengeklappers bietet Avid Media Composer 2022.7 zahlreiche Bugfixes und weitere Neuerungen. Siehe dazu auch nachstehende Punkte:

Neue Match Frame-Ergebnisse: für Gruppen- und Multigruppen-Subclips

für Gruppen- und Multigruppen-Subclips Mehrere Monitore zugleich nutzen: angeboten werden hierzu benutzerdefinierte Arbeitsbereiche bei den Einstellungen

angeboten werden hierzu benutzerdefinierte Arbeitsbereiche bei den Einstellungen Füller (Filler) auswählen: über die Segment-Tools. Diese wurden dem Timeline-Menü hinzugefügt

über die Segment-Tools. Diese wurden dem Timeline-Menü hinzugefügt Für Nested Clips: Clip-Notizen in der Timeline werden angezeigt

Clip-Notizen in der Timeline werden angezeigt Neue Enabler: mit verbessertem Design

Weitergeklickt: Scott Simons kompletten, lesenswerten Artikel findet ihr auf provideocoalition.com. Alles Weitere zu Avid Media Composer 2022.7 entnehmt ihr dem ReadMe, dem Veröffentlichungshinweis, und Avids Wissensdatenbank. Zuletzt berichteten wir euch über den Avid Media Composer am 12.01.2022, als Version 2021.12 erschienen ist.