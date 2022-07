Houdini veröffentlicht den Games Reel 2022

In nuce: Side FX veröffentlicht das diesjährige Houdini Games Reel. Im knapp vierminütigen Video ist die (fast) gesamte Spannbreite der Gaming-Industrie untergebracht – von charmanten Indie-Produktionen, bis hin zum groß budgetierten AAA-Monster. Unter den unzähligen Gaming-Perlen tummeln sich einige bekannte Franchise-Ableger: Hitman 3, Forza Horizon 5, Gran Turismo 7 und Sniper Elite 5 gehören in die Kategorie „Erfolg in Serie“. Zu den Geheimtipp-Titeln, die es sich bei Steam und Konsorten zu entdecken gilt, gehört mitunter: Arid von Sad Viscacha Studio (ein Open-World-Survival-Spiel). Aber auch in der Grauzone zwischen Big-Budget-Dampfwalzen und Independent-Juwel lassen sich ungeahnte Entdeckungen machen. Einfach mal gleich hier unten ins Houdini Games Reel 2022 reinklicken – und staunen.

2022 Houdini Games Reel