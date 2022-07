Maxon beim Metaverse Standards Forum beteiligt

In nuce: Maxon gehört jetzt zu einem der Gründungsmitglieder des Metaverse Standards Forum. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Weitere wichtige Gründungsmitglieder sind: Adobe, Autodesk, Epic Games, Huawei, Meta, Microsoft, Nvidia und Unity.

Was ist das Metaverse Standards Forum – und was will Maxon dort? Beim Metaverse Standards Forum handelt es sich um ein neu gegründetes Gremium, welches sich der Interoperabilitätsstandards für das Metaverse annimmt. Mit seinen zahlreichen Softwarelösungen im Bereich Digital Content Creation (bspw. Cinema 4D, Redshift, ZBrush) sieht sich Maxon perfekt als Gründungsmitglied positioniert. Maxons Zielsetzung sieht vor, zu einem inklusiven Metaverse beizutragen, welches den Einsatz verschiedenster Technologien unterstützt – darunter: 3D-Grafiken, Augmented und Virtual Reality.

David McGavran, CEO bei Maxon, sagt darüber: „Der Erfolg des Metaverse hängt davon ab, ob universelle Standards etabliert werden. Dabei geht es um die Fähigkeit des Metaverse, mit anderen System zusammenzuarbeiten.“ Um dieses Ziel zu erreichen, setzt sich das Metaverse Standards Forum nicht nur dafür ein, dass ein Interoperabilitätsstandard entsteht – sondern setzt dies vor allem anhand „pragmatisch-handlungsorientierter Projekte“ um, wie es in der Pressemeldung heißt.

