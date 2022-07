Anastasiy Safari veröffentlicht Magic Tints 3

In nuce: Im vergangenen Monat Juni veröffentlichte Anastasiy Safari Version 3 von MagicTints – dem Tool, welches sich dem Anpassen von Farben verschrieben hat. Mit nur wenigen Klicks soll es User:innen gelingen, die Farbe von einem Bild ins andere zu übertragen, wobei die ursprünglichen Kontrast- und Lichtwerte erhalten bleiben. MagicTints ist als Plugin für Photoshop, Illustrator und InDesign verfügbar – aber auch als eigenständige Ausführung (Standalone Version).

Neue Funktionen: Nachstehend einige der neuen Funktionen, die sich User:innen anschauen sollten.

Wenn User:innen eine LUT erstellen, kann die dazugehörige LUT-Stärke angepasst werden: Damit entfällt die Notwendigkeit, die Farbkorrektur zu bemühen. Auch soll somit der Rückgriff auf Drittanbieter-Editoren und das Anlegen neuer Transparenz-Layer entfallen

Jederzeit unterbrechbare Farbkorrektur: Daneben können User:innen auch bestehende Farbpaletten-Referenzen bearbeiten oder Bildreferenzen mit einem Doppelklick umbenennen

Drag-and-drop – ganz einfach die Farben anpassen: Ein Bild aus der Referenzpalette auswählen und aufs Zielbild ziehen

Unterstützt jetzt auch folgende Bildformate: PSD, SVG, TIFF und TGA

Neuerungen für das Photoshop-Plugin: Ebenen (Layer) können User:innen jetzt wahlweise als Farbreferenzquelle angeben. Diese Funktion schließt verborgene Ebenen ein

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zu MagicTints 3. Zuletzt berichteten wir euch am 13.04.2021 über MagicTints. Damals ist Version 2.0 erschienen. Das nachstehende Video vermittelt euch die neuen Funktionen von MagicTints 3 als Bewegtbild.

MagicTints 3 – color match and specify colors, LUT strength, more