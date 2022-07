Netflix veröffentlicht Featurette zu Love, Death + Robots

In der Folge Bad Travelling gibt’s Krabbeltierchen – im XXL-Format! David Fincher und Tim Miller sprechen über die bislang längste Episode der Streaming-Serie.

In nuce: In dieser sehenswerten Featurette erfahren Fans der Netflix-Serie Love, Death + Robots, wie der Kurzfilm Bad Travelling entstanden ist – unter Mitwirkung von Regisseur und Executive Producer David Fincher (Sieben, The Social Network, Fight Club, u.a.), Serienschöpfer Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) und Supervising Director Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2 & 3).

Was erwartet Zuschauer:innen bei Bad Travelling? Bad Travelling ist ein 19-minütiger Kurzfilm, bei dem es die Crew eines Schiffs mit einer gefräßigen Krabbe zu tun bekommen. Mit seinen 19 Minuten ist Bad Travelling der bislang längste Kurzfilm der Reihe Love, Death + Robots. Im Featurette melden sich die drei Kreativköpfe Fincher, Miller und Nelson zu Wort, sprechen über die Arbeit am Kurzfilm. Bad Travelling ist die zweite Folge der dritten Staffel der Netflix-Serie, in der eine Schiffsbesatzung einen Pakt mit einem Ungeheuer aus der Tiefsee eingeht.

Weitere Making-ofs zu Love, Death + Robots: Fans der Serie werden mit nachstehenden Featurettes weitere, wissenswerte Blicke hinter die Kulissen der Erfolgsserie geboten.

