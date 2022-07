Tutorial-Reihe über USD mit Bitfrost erschienen

In nuce: In diesem, bislang drei Teile umfassenden, Video-Tutorial, erschienen auf dem YouTube-Kanal Maya Learning Channel, lernen Maya-User:innen, wie USD mit Bitfrost funktioniert. Jedes der Videos dauert 15 bis 25 Minuten. In den Videos doziert Yingying Z. Die drei Video-Tutorials finden Interessierte in voller Länge gleich hier unten verlinkt.

Was erwartet User:innen in den Videos? Die drei Videos sind nach folgenden Schwerpunkten unterteilt.

Erste Lektion: Creating a Stage. User:innen lernen, wie es gelingt, eine USD-Bühne (USD stage) in Bitfrost zu erstellen

User:innen lernen, wie es gelingt, eine USD-Bühne (USD stage) in Bitfrost zu erstellen Zweite Lektion: Creating Variants. Wie lassen sich Varianten mit Bitfrost erstellen? Dieser Frage widmet sich das zweite Video

Wie lassen sich Varianten mit Bitfrost erstellen? Dieser Frage widmet sich das zweite Video Dritte Lektion: Instancing. Mit Bitfrost USD lassen sich zügig zahlreiche Instanzen erzeugen – und deren Zusammensetzung und Anzeige anpassen. Im dritten Teil zeigt Dozent Yingying Z, wie User:innen einen USD-Punkt-Instanzierer (USD point instancer) zusammen mit Bitfrost-Nodes verwenden – und damit verschiedene Baugruppen erstellen

Weitergeklickt: Wem die didaktische Darbietung des Maya Learning Channels zusagt, der sollte auf den 25.01.2022 zurückzuklicken. Damals zeigten wir euch, wie das Color-Management mit Autodesk Maya funktioniert – inklusive Jamba-Klingelton-artigem Frosch.

USD in Bifrost – Lesson 1: Creating a Stage



USD in Bifrost – Lesson 2: Creating variants (Variant sets and Primvars)



USD in Bifrost – Lesson 3: Instancing