Artists teilen Expertenwissen auf der 3D and Motion Design Show 2022!

In nuce: Maxon gibt sein Veranstaltungsprogramm für die 3D and Motion Design Show bekannt. Bei der virtuell stattfindenden Veranstaltung werden zahlreiche Motion Graphics Artists ihr Expert:innenwissen aus den Bereichen Sport, Film und Technologie teilen. Angesetzt ist die 3D and Motion Design Show 2022 für den 20.07., also bereits für den morgigen Mittwoch. Im Nachgang werden die Präsentationen, wie bereits die Jahre zuvor, auf Maxons YouTube-Kanal angeboten. Insbesondere für User:innen von Cinema 4D, Redshift, Red Giant und ZBrush dürfte die Veranstaltung lohnen.

Welche Programmpunkte erwartet Teilnehmer:innen? Nachfolgend eine Übersicht einiger Dozierenden und ihrer Präsentationen. Darüber hinaus fährt Maxon im Zuge der 3D and Motion Design Show mit zahlreichen Webinaren auf, die User:innen über den dazugehörigen Veranstaltungskalender entdecken.

Luis Miranda: Der 3D Motion Designer hat bereits mit Firmen, Sportler:innen und Künstler:innen wie The Mill, den Atlanta Hawks, dem Notre Dame Football Team, den Denver Broncos und dem Artist Beeple zusammengearbeitet. Darüber hinaus ist Luis Botschafter für Kitbash 3D und auch Teaching Assistant bei School of Motion. Er ist Absolvent der University of Colorado Denver, mit einem Bachelor-Abschluss im Bereich Television, Theater and Film. Interessierte besuchen Luis Präsentation namens „Creature Feature | Bringing Monsters to Life“.

Kris Theorin ist Creative Director und leitender Animator bei Something's Awry Productions. Die Produktionsfirma konzentriert sich auf Kurzfilme, Werbespots und Fernseh- & Webserien. Kris hat mit reichweitenstarken Medienmarken zusammengearbeitet – darunter: Lego, Warner Bros., Mattel, Zing Toys, Disney oder NBC Universal. Auf der 3D and Motion Design Show ist Kris mit seiner Präsi „Creating a 3D Animation From Scratch" vertreten.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zur 3D and Motion Design Show 2022.