Netflix kauft Animal Logic

In nuce: Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, übernimmt Streaming-Gigant Netflix das australische Animationsstudio Animal Logic, mit seinen zirka 800 Mitarbeiter:innen. In einem Quartalsbericht informierte Netflix seiner Aktionäre darüber, die Übernahme von Animal Logic beschleunige die Entwicklung animierter Filme.

Wie geht’s mit Animal Logic weiter? Laut Netflix wird Animal Logic, ungeachtet der Übernahme, weiterhin unter dem Namen Animal Logic firmieren, wobei bestehende Produktionen weiterlaufen sollen – dasselbe gilt für langjährige Partnerschaften mit Studios, welche Animal Logic pflegt. Der Kaufpreis des Deals ist bislang nicht bekannt. Die Übernahme soll noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden.

Animal Logic – Ein Abriss: Das 1991 gegründete Animationsstudio Animal Logic hat viele bekannte Animationsfilme in seinem Portfolio – darunter etwa: Die Peter-Rabbit- und Lego-Filme (Lego Movie 2, Lego Ninjago Movie, Lego Batman Movie), Die Legenden der Wächter von Zack Snyder oder Happy Feed von Co-Regisseur George Miller.

Animierte Spielfilme bei Netflix – was wurde bis dato produziert? Zu den animierten Spielfilmen, welche bei Netflix aktuell in Produktion sind, gehören The Magician’s Elephant von Regisseurin Wendy Rogers (VFX Artist bei Produktionen wie Flutsch und weg, Spirit – Der wilde Mustang, oder Shrek – Der tollkühne Held) und The Shrinking of Treehorn von Regisseur Ron Howard. Zu den animierten Spielfilmen, die Netflix kürzlich veröffentlichte, zählen Das Seeungeheuer von Chris Williams (u.a. Vaiana – Das Paradies hat einen Haken, Baymax – Riesiges Robowabohu) Die bunte Seites des Mondes von Glen Keane und John Kahrs oder der Weihnachtsfilm Klaus von Sergio Pablos und Carlos Martínez López.

Netflix in Kooperation mit VFXen: Erst im Mai verlängerte Netflix seinen Vertrag mit DNEG. Bis zum Jahr 2025 will Netflix mindestens 350 Millionen Dollar in DNEG investieren.

Weitergeklickt: Die komplette Meldung von Journalist Todd Spangler auf variety.com. Zuletzt berichteten wir euch am 18.04.2022 über die Australier:innen von Animal Logic – damals unterhielt sich Recruitment Supervisor Jimmy Ockey mit Technical Director Alexander Richter darüber, wie sich Interessierte das Bewerbungsprocedere bei Animal Logic vorzustellen haben.