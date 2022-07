3D Artist veröffentlicht Blender-Kurs

In nuce: Corazon Bryant, 3D Artist und Dozentin, hat einen Online-Kurs veröffentlicht, welcher sich der Gesichtsanimation widmet. Außerdem lernen Kursteilnehmer:innen, wie es gelingt, fotorealistische Porträts zu erstellen. Der Kurs richtet sich an Blender-User:innen.

Was erwartet Interessierte im Kurs? Kursteilnehmer:innen werden lernen, wie die Anatomie eines menschlichen Gesichts aufgebaut ist, und wie es glückt, Schädel, Fett und Muskeln fachgerecht zu erstellen, damit ein realitätsnaher Gesamteindrudck entsteht. Auf Grundlage des Erlernten zum Thema Anatomie, machen sich Teilnehmer:innen anschließend daran, das Porträt eines Menschen anzufertigen, welches ebenfalls möglichst nahe an der Realität gebaut sein soll. Was es braucht, um einen Film-Shot zu erstellen, inklusive jetzt fertig erstelltem Charakter als Protagonist:in, wird Teilnehmer:innen abschließend gezeigt.

Wer ist Corazon Bryant? Seit nunmehr zehn Jahren ist Corazon als Dozentin tätig. In ihren Bildungsangeboten konzentriert sie sich auf DCC-Software wie 3ds Max, Mudbox, Unity und After Effects. Mit ihren didaktischen Inhalten möchte Corazon vorrangig Character Artists ansprechen – insbesondere im Bereich Sculpting und Texturing. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Media Arts & Animation, verliehen vom The Art Institute of Fort Lauderdale.

Facial Anatomy & Character Portrait for Blender Artists (Promo)