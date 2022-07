SideFX veröffentlicht Houdini 19.5

Stimmung auf dem Launch Event in Kanada: Version 19.5 der wichtigen VFX-Software wird vorgestellt! Welche Funktionen steigern den Nutzwert des tollen Tools?

In nuce: Die neue Version ist da! SideFX hat Houdini in der Version 19.5 veröffentlicht. Es handelt sich um die neueste Iteration der wichtigen Software für Visual Effects, Motion Graphics und Game Development. Laut Cristin Barghiel, SideFXs Vizepräsident im Bereich Produktentwicklung, kreist der neue Release um die Quality of Life (frei übersetzt: die allgemeine Nutzwertigkeit der Software). Die Neuerungen, welche User:innen mit Houdini 19.5 erwarten, decken den gesamten Funktionsumfang Houdinis ab.

Neue Funktionen: Nachfolgend ein Überblick zu den neuen Funktionen von Houdini 19.5. Dabei ist zu beobachten: Die Simulation von Flüssigkeiten, Rauch und Feuer wird modularer. Vollumfänglich informieren side.fx.com und die entsprechende Produkt-Dokumentation zur neuen Version.

Flüssigkeitssimulation: Flip-Flüssigkeiten (Flip fluids) sind jetzt als SOPs (Surface OPerators) verfügbar. Damit sind alle Dynamik-Solver als SOPs anwählbar. Houdini soll hiermit noch User:innen-freundlicher werden. Eine weitere Neuerung hierzu ist, dass Flip-Simulationen jetzt benutzerdefinierte Begrenzungen haben können.

Rauch- und Flüssigkeitssimulation: Pyro, zuständig für Rauch- und Feuersimulationen innerhalb Houdinis, bekommt mehrere Workflow-Verbesserungen. Beispielsweise die Quelleninstanzierung (source instancing) wurde jetzt als allgemeines Werkzeug bereitgestellt. Damit wird es User:innen ermöglicht, Quellen direkt zu ändern. Auch passen User:innen damit mehrere Pyro-Quellen gleichzeitig an.

Crowd Simulation: Das Look-At-System für Crowd-Agents wurde grundlegend überarbeitet. Unter diesen Überarbeitungen fällt, dass mehrere Ziele zugleich unterstützt werden – inklusive verschiedener Agents innerhalb der Crowds.

Haar- und Fell-Simulation: Laut SideFX wurden die Entwicklung der Grooming-Werkzeuge mit Houdini 19.5 erfolgreich abgeschlossen. Damit rücken die dazugehörigen Tools mehr in Richtung eines voll ausgestatteten Werkzeugkastens, bereit für die professionelle Produktion, anstatt, wie bisher, eher einem Work-in-Progress zu gleichen. Konkret wurde vor allem in puncto Workflow von Haar- und Fell-Simulationen nachgebessert.

Weitergeklickt: Erst am 13.07. berichteten wir über Houdini 19.5. Damals ging es um das dazugehörige Launch Event, vor Ort im St-James Theatre in Montreal, Kanada. Das Video zum Launch Event finden Interessierte gleich hier unten, in voller Länge, verlinkt.

Weitergeblättert: Wem die bloße Aufzählung der neuen Funktionen zu oberflächlich ist: In unserer nächsten Ausgabe, der DP 05 : 2022, begibt sich unser Experte Olaf Finkbeiner mit Houdini 19.54 in den Praxistest. Olaf findet für unsere Leser:innen heraus, wieso das User-Interface vereinheitlicht, und inwieweit die interaktiven Tools vereinfacht wurden. Die DP 05 : 2022 erreicht unsere Abonnent:innen in der letzten Augustwoche.

