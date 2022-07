In nuce: Der Kinofrühling 2022 war ein Fest für Wikinger-Freunde: Regisseur Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) inszenierte die epische Walhalla-Extravaganza „The Northman“, mit Hollywood-Beau Alexander Skarsgård. Der dazugehörige VFX Breakdown von Bluebolt geht weit über pittoreske Gebirgsketten, wolkenverhangene Küsten und hektisches Schlachtengetümmel hinaus – nein, Schurken wird auch gerne mal die Nase abgetrennt. Und natürlich erwarten euch: Wikinger-Schiffe, Wikinger-Hütten und sonstiges Haste-Nicht-Gesehen-Wikinger-Zeug. Der Wikinger: halt noch immer der Antipode zur Hochkultur.

Weitergeklickt: Stürzt euch beim nachstehenden VFX-Breakdown in eine verschwitzte Wikinger-Welt – lange vor Erfindung von Antitranspirant, Deo-Roller oder regelmäßigen Duschens.

Bluebolt The Northman VFX Breakdown