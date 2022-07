Unreal Engine 5: Character Rendering lernen

In nuce: Ihr seid Character Artist, begeistert euch für Unreal Engine 5 – schreckt aber vor der Game Engine zurück? Dann könnte euch Lead Character Artist J Hill weiterhelfen. Er hat ein einstündiges Video-Tutorial namens „Rendering Characters in Unreal Engine 5 | Full Process“ veröffentlicht, welches sich des Renderings generalistisch annimmt – will heißen: Teilnehmer:innen erhalten einen Überblick darüber, wie das Character Rendering mit UE 5 funktioniert, vom Importieren eigener Charakter-Modelle, über das Erstellen von Materialien, bis zum Rendering hochauflösender Bilder. Das Video befindet sich gleich hier unten in voller Länge verlinkt.

Worum geht’s im Tutorial? Teilnehmer:innen lernen, wie es angeht, einen eigens erstellten 3D-Charakter in Unreal Engine 5 zu übertragen. Dabei legt es das Tutorial vorrangig darauf an, Artists dabei zu unterstützen, ihr Künster:innen-Portfolio aufzustocken. Durch das Video-Tutorial führt J Hill. Der Lead Character Artist aus Los Angeles beeindruckend vor allem mit seinen Arbeiten zu den Games Back 4 Blood, Apex Legends und Titanfall 2. Als Grundlage für das Video-Tutorial diente J Hill ein längeres Video, jenes er seinen Followern auf Patreon bereitgestellt hatte.

Das Video-Tutorial im Überblick: Das Tutorial ist in nachstehende Kapitel unterteilt.

Creating the Project

Basic Master Material

Skin Material

Eye Material

The Hair

Improved Skin Material

Micro Normals

Rendering Images

Iteration

Cavity Map und

Final Renders

Rendering Characters in Unreal Engine 5 | Full Process