Eidos-Sherbrooke veröffentlicht OpenVDB

In nuce: Bei Eidos-Montreal und Eidos-Sherbrooke freuen sich Vollzeitmitarbeiter:innen über 32-Arbeitsstunden pro Woche. Aber was kann Eidos-Sherbrooke – außer Vier-Tage-Woche? Beispielsweise Plugins! Eidos-Mitarbeiter Thibault Lambert hat eine neue Version seines kostenlosen Plugins für Unreal Engine 5 veröffentlicht, mit dem User:innen OpenVDB- und NanoVFB-Dateien lesen und bearbeiten können. Bei der jetzigen Veröffentlichung handelt es sich um Version 0.5., womit jetzt auch Displacements im Volume Material unterstützt werden. Aktuell funktioniert das Plugin ausschließlich mit dem Windows-Betriebssystem.

I'm happy to share with the community this custom #UE5 plugin to import, use and display #OpenVDB and #NanoVDB files.

You can import most types of OpenVDB files, and they are always converted to NanoVDB for better GPU performance. 1/5#UnrealVDBhttps://t.co/4IAq1QEwnl pic.twitter.com/9PAfMM8ytd

— Thibault Lambert (@LambertTibo) February 15, 2022