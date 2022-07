Wie ist das Grooming in Pixars Lightyear entstanden?

In nuce: Pixar hat Toy-Story-Helden Buzz Lightyear ein Solo-Abenteuer für die große Leinwand spendiert – aber wie ist die haar-tastische Frisur seiner Mitstreiterin Alisha entstanden? Sofya Ogunseitan, Technical Director bei Pixar, veröffentlicht ein Paper, welche darüber informiert, wie die Flechtfrisur Cornrows aus dem Film Lightyear umgesetzt wurde – so zu sehen bei den 3D-Charakteren Alisha Hawthorne und ihrer Tochter Izzy. Neben den sogenannten Cornrows setzt das Paper außerdem auseinander, wie Zöpfe, Locken und Haaransätze entstanden sind. Dieses Paper wird vor allem Grooming Artists interessieren, die sich in puncto prozeduraler Herangehensweisen weiterbilden möchten.

