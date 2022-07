HD-Content mit Handy-App verschicken?

In nuce: Datenlastige UE-Renderings übers Mobilteil verschicken – Utopie oder Realität? Jamie Cardoso veröffentlicht ein Video, mit dem sich der Engländer der Frage annähert. Im Video zeigt Jamie seine Unreal-Engine-5-Blaupause, welche er für eine:n seiner Kund:innen entwickelt hatte. Die Echtzeit-Anwendung, die Jamie in seinem Video demonstriert, soll, so beschreibt er es, damit geholfen haben, Produktionskosten und Zeitbudget deutlich zu reduzieren – indem User:innen per Touchscreen hochauflösende Bilder rendern und per Mail verschicken. Dabei sollte der Vorgang von einem Mobiltelefon aus steuerbar sein. Laut Jamie war sein Kunde insbesondere von der Funktion der Anwendung begeistert, wertiges Bildmaterial für Social-Media-Postings zu generieren – und das ohne lange Wartezeiten.

Weitergeklickt: Das Video ist in Rahmen von Jamies Reihe Viztech Support Services erschienen, nennt sich „Unreal Engine Real-Time Rendering App for any 3d products and complex scenes“. Unten finden Leser:innen das Video in voller Länge verlinkt. Wem Jamie als Dozent zusagt: Am 21.06.2021 berichteten wir über sein Fachbuch „V-Ray 5 für 3ds Max 2020“, respektive am 12.10.2021 über sein Lighting-Tutorial mit 3ds Max.

Wer ist Jamie Cardoso? Jamie Cardoso ist Experte in den Bereichen 3D Lighting, Rendering und Virtual Reality. Zu seiner Lieblings-Software gehören 3ds Max, V-Ray und Photoshop. Er kommt aus Chelsea, aus dem vereinigten Königreich.

Unreal Engine Real-Time Rendering App for any 3d products and complex scenes