Kostenloses Download-Paket fürs Environment-Design erschienen!

In nuce: Die Flügeltüre der Lagerhalle schwingt auf. Im Inneren der Halle parkt ein Ornithopter, eine motorisierte Libelle im Raumschiff-Format. Oder doch nicht – weil euch die Assets fehlen, um Lagerhalle oder ähnliche Bauten hochzuziehen? Ärgerlich! Das Team ProductionCrate schafft mit seinem kostenlosen Download-Paket Abhilfe, veröffentlicht 3D-Industriemodelle für euer Kreativprojekt.

Was ist im Donwload-Umfang enthalten? Im Download-Umfang sind zahlreiche, vorgefertigte Builds enthalten. Dabei reicht die Spannbreite der Assets von Industrieplattformen und Lagergerüsten, bis hin zu Kleinigkeiten wie Rohre, Schläuche und Knöpfe. Laut Beschreibung soll das Paket zuvorderst für User:innen lohnen, die an einer groß skalierten Architektur schrauben (bspw. eine Lagerhalle, ein Messegelände oder den Turmbau zu Babel). Die Assets sind kompatibel mit Blender, Cinema 4D, Maya, Houdini und 3ds Max. Das Team rund um ProductionCrate gibt an: User:innen können das Paket sowohl für kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Projekte nutzen

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zu „Modern Industrial Pack | 3D Models“ auf rendercrate.com.