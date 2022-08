Die Eyes & Ears 2022 findet in Präsenz statt!

In nuce: Am 10ten Oktober findet die Eyes & Ears 2022 in München statt – und zwar in Präsenz. Im Rahmen der Veranstaltung wird der 24. Internationalen Eyes & Ears Awards verliehen. Damit findet das Event nach zwei Jahren als Remote-Veranstaltung wieder vor Ort statt. Die internationale Branchenveranstaltung verbindet Privatsender mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Sender mit Agenturen, Pay-TV und On-Demand Plattformen mit linearem TV.

Was erwartet Besucher:innen auf der die Eyes & Ears 2022? In der dazugehörigen Pressemeldung heißt es, die Eyes & Ears (of Europe) böten jedes Jahr einen Tag voller: Networking, Know-how und Inspiration. Es treffen aufeinander: Medien-Profis und Nachwuchs-Talente, um sich über Trends, Innovationen und Zukunftsperspektiven auszutauschen – in den Bereichen Design, Promotion & Marketing für Medien- und Entertainment-Brands.

Was steht auf der Tagesordnung? Tagsüber bietet die Veranstaltung Key­notes, Case Studies zu aktuellen Herausforderungen, und auch die New Talents-Projekte. Parallel finden einstündige Masterclasses statt.

Was sind die Eyes & Ears Awards? Am Abend finden die 24ten Internationalen Eyes & Ears Awards statt. Seit 1998 werden hier besonders kreative, innovative und effektive Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen für audiovisuelle Medien ausgezeichnet. Des Weiteren ist der Pressemeldung zu entnehmen: Das Highlight der Veranstaltung ist die Vergabe des Inspiration Awards. Dieser geht an herausragende Personen, jene die Kreativbranche im Bereich der audiovisuellen Medien nachhaltig geprägt haben. Die Preisträger:innen der Jahre 2020 und 2021 sind Set-Designerin Es Devlin und Szenenbildner UIi Hanisch.

Weitergeklickt: Weitere Infos zu Eyes & Ears 2022.